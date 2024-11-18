На Київщині відбудовано міст через річку Здвиж, зруйнований на початку війни (фото)

Завдяки новому мосту відновлено транспортне сполучення для мешканців Іванківської громади

На Київщини відновлено транспортне сполучення між Іванковом та Києвом завдяки відбудові мосту через річку Здвиж, що був зруйнований у лютому 2022 року. Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Новий 132-метровий міст, зі збірно-монолітною прогоновою будовою, шириною 12 м розташований на дорозі Р-02 Київ–Іванків–Овруч. Він має дві смуги руху та два службові проходи.

На мосту змонтовано металеве бар’єрне та перильне огородження, облаштовано автономне освітлення. Для водовідведення влаштовано локальні очисні споруди, також заасфальтовано підходи до моста. Встановлено нові дорожні знаки та нанесено розмітку.

Як зазначається, під час будівництва моста застосовано й сучасні технології, зокрема, йдеться про антикорозійний захист металевих конструкцій і тонкошарове покриття бетонних елементів. Завдяки новому мосту відновлено транспортне сполучення для мешканців Іванківської громади.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині відкрився рух тимчасовим мостом по новій вісі через річку Тетерів поблизу одного з сіл, що на межі Вишгородського та Бучанського районів. Відомо, що попередній міст був зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу у березні 2022 року, пізніше його капітально відновлять.