Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет

Під прицілом – мережі Uvape і Vape Hub

Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить розслідування за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів і легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом щодо мережі магазинів під брендами Uvape і Vape Hub. Про це йдеться у статті «Главкома» «Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі?».

Влітку цього року БЕБ здійснило негласні слідчі дії у магазинах Uvape у Києві на вулицях Б. Гмирі, 5а, Хрещатик, 21, Привокзальна, 3, вул. Павла Тичини, 9, вул. Центральна, 12А. Наприклад, у складських приміщеннях одного з магазинів було вилучено 2,8 тис. штук бустеру нікотину, 3,5 тис. штук ароматизаторів/харчових добавок і 12,2 тис. порцій гліцерину.

Наприкінці вересня Шевченківський райсуд Києва арештував майно мережі Uvape у рамках вищезгаданого кримінального провадження.

Формально за Uvape стоїть київське ТОВ «Фрейтіс». Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, у липні 2024 року фірму зареєстрував мешканець столиці Даніїл Попков.

Цей же Попков восени 2023 року створив ТОВ «Зентос». А вже наступного року компанія засвітилася у судовому реєстрі. Зокрема, детективи Бюро економічної безпеки запідозрили її у причетності до збуту електронних сигарет і рідин до них без відповідної ліцензії та без марок акцизного податку. Товар реалізовувався через ту ж саму мережу Uvape.

Після серії програшів «Зентос» в апеляційному суді (не зуміло повернути вилучені добавки до електронних сигарет), киянин Даніїл Попков продав її мешканцю Узбекистану Уміджону Тешабоєву. Зараз компанія називається «Сот Нетворкінг».

Крім того, як з’ясувало слідство, за адресами точок роздібної торгівлі ТОВ «Фрейтіс» без ліцензій працює низка інших фірм: «Ріксейтед», «Ліфтенд», «Трінталс» і «Кантрікс». Три із перелічених підприємств зареєстровано за однієї адресою у Києві, а дві з них – в один і той же день. Це може свідчити про їхню пов’язаність.

У серпні журналіст Євген Плінський повідомив, що ниточки від Uvape можуть тягнутися до народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха та його колишнього помічника на громадських засадах Івана Чейпеша. Саме Чейпеш, за даними Плінського, через свою ТОВ «Тиса Енерджі Груп» є головним постачальником мережі Uvape. У аналітичній системі YouControl дійсно є запис, що фірма Чейпеша погоріла» на контрабанді електронних сигарет. За інформацією Плінського, ТОВ «Тиса Енерджі Груп» начебто везла товар для мережі Uvape. Чим закінчилася ця історія, наразі невідомо.

Та попри посилену увагу правоохоронців, мережа Uvape продовжує розростатися. Зі свіжого – кіоск на столичній станції Осокорки. Також нещодавно відкрилася точка у приміщенні автовокзалу Рівного.

Крім того, у Вінницькій області в області, за версією слідства, діє група осіб, учасники якої отримують прибуток від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Ідеться про мережу магазинів Vape Hub, які, також працюють в інших областях. Цей бренд також має власний сайт.

«З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів Vape Hub. У ході розслідування встановлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та на торгівлю тютюновими виробами», – зазначено у матеріалах досудового розслідування.

У середині вересня цього року «бебівці» прийшли з обшуками за адресами у Вінницькій області, де працювали магазини Vape Hub – всього 39 точок. Наприклад, у місті Калинівка (вул. Незалежності, 49) слідство вилучило, а потім суд наклав арешт на 233 тис. грн готівки, електронні сигарети та рідини до них. А у місті Гайсин у магазині на вул. Центральна, 54К правоохоронці вилучили картонну коробку, яку під час обшуку приніс кур’єр «Нової пошти»: там лежали 38 девайсів та змінних картриджів до POD-систем (електронних сигарет).

В окремих точках співробітники БЕБ відшукали документи та звіти, де фігурувало ТОВ «Вейп Хаб». За даними аналітичної системи YouControl, у січні 2022 року фірму створив мешканець Київщини Ярослав Олегович Вознюк. Перед тим, восени 2021 року він подав заявку на реєстрацію торгової марки Vape Hub.

Людина із ініціалами Вознюк Я.О. станом на 2019 рік працювала головним державним ревізором-інспектором у Головному управління Державної податкової служби Києва.

У вересні 2023 року Вознюк вийшов із ТОВ «Вейп Хаб». Підприємство переоформили на себе вихідці з Тернопільщини Сергій Хлопан і Ольга Качур. У травні 2024-го у ТОВ «Вейп Хаб» знову змінився кінцевий бенефіціар – ним стала мешканка Житомирщини Ірина Алексійчук. Вона ж оформилася і директором компанії.

А вже у лютому 2025 року Ужгородський міськрайонний суд оштрафував пані Алексійчук на 3,4 тис. грн за роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без акцизного податку (як відомо, у 2025 році акциз на рідини для електронних сигарет складає €300 за 1 літр). Як з’ясувалося, в ужгородському магазині Vape Hub, що на площі Шандора Петефі, 44, продавався набір для електронних сигарет (складався з трьох компонентів, у тому числі нікотиновмісний нікобустер ємністю 1,5 мг) без марок акцизного збору. Окрім штрафу, Феміда розпорядилася конфіскувати на користь держави 25 ємностей «Нікотин», 17 пластикових ємностей «Ніко Бустер» і п’ять пластикових ємностей Nicotine Salt.

Нині ТОВ «Вейп Хаб» вже записано на маловідому киянку Марину Півовар. Така круговерть із власниками компанії може свідчити лише про одне: спроби заплутати правоохоронців.

Додамо, що восени співробітники БЕБ активно викривали нелегальну торгівлю електронними сигаретами: місцевого депутата на Закарпатті (організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торговельному павільйоні, товар збував через телеграм-канали); двох мешканців Кривого Рогу (налагодили підпільне виробництво рідин для вейпів); львів’янина, який контрабандою планував ввезти в Україну рідини для електронних сигарет на суму 12 млн грн.

Правоохоронці накрили також, щонайменше, три великі мережі незаконного продажу електронних сигарет у Львові, Києві та Київській області.