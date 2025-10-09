Головна Одеса Новини
В Одесі викрито заступника керівника місцевого БЕБ: підозрюється у веденні бізнесу з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії
фото: СБУ

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали його спільника

Правоохоронці викрили заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати «податків». За матеріалами справи, у 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.

В Одесі викрито заступника керівника місцевого БЕБ: підозрюється у веденні бізнесу з РФ фото 1

Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які «донатять» на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але ймовірно, йдеться про Олега Скупінського.

В Одесі викрито заступника керівника місцевого БЕБ: підозрюється у веденні бізнесу з РФ фото 2

До слова, голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

Як повідомлялося, головна бухгалтерка Бюро економічної безпеки Наталія Ганчель отримала грошовий подарунок від сина Кирила Ганчеля.

Теги: Одеса Бюро економічної безпеки України

