В Одесі викрито заступника керівника місцевого БЕБ: підозрюється у веденні бізнесу з РФ

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали його спільника

Правоохоронці викрили заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати «податків». За матеріалами справи, у 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.

Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які «донатять» на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але ймовірно, йдеться про Олега Скупінського.

До слова, голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

Як повідомлялося, головна бухгалтерка Бюро економічної безпеки Наталія Ганчель отримала грошовий подарунок від сина Кирила Ганчеля.