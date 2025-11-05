Головна Одеса Новини
На Одещині іноземець організував роботу цеху з підробки брендового одягу – вирок суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України
фото: БЕБ

У ході обшуків співробітники БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів

Суд визнав винним 44-річного уродженця Туреччини, який організував незаконне виробництво одягу під виглядом відомих світових брендів в промислових масштабах. Підозрюваному призначено штраф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Детективи встановили, що іноземець організував на території України цех, де шили та наносили на одяг відомі найменування і логотипи світових брендів без відповідних дозвільних документів. Фігуранти підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу, що завдало правовласникам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України. У ході обшуків співробітники БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів, зокрема, лінію для нанесення кольорових логотипів через кліше, сушарку та термопрес, промисловий ніж для тканини, швейний верстат з монітором управління.

Також вилучили одяг з логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів,  тканину в рулонах, нитки, термобірки для одягу з фурнітурою, листи зі зразками логотипів, рамки-кліше для верстатів, лекала для одягу, документи, чорнові записи тощо. 

 Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності становить майже 1,8 млн грн. На підставі зібраних доказів суд визнав підозрюваного винним у вчиненні кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування) та призначив штраф.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів. Фабрики та склади, на яких вироблялась та зберігалась підроблена продукція, знаходились у Миколаївській та Одеській областях. На підпільних виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення.

Теги: Бюро економічної безпеки України

