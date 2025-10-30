Львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн

Слідство стверджує, що підозрюваний спробував незаконно завезти з Польщі понад 19 000 одиниць рідин для електронних сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили місцевого жителя, який намагався незаконно ввезти в Україну з Республіки Польща підакцизні товари з приховуванням від митного контролю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення БЕБ.

Слідство встановило, що чоловік спробував незаконно перемістити через кордон понад 19 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, загальна вартість вилученої контрабандної підакцизної продукції становить понад 12 млн грн фото: Бюро економічної безпеки

За висновком товарознавчої експертизи, вартість вилученої контрабандної продукції становить понад 12 млн грн.

Порушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – контрабанда підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили нелегальну масштабну схему з виробництва рідин для електронних сигарет. Слідство встановило, що група людей організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини.