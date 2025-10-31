Головна Київ Новини
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
Керівник підприємства отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах
фото з відкритих джерел

Підприємець отримав понад 46 млн грн доходу, який не відобразив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з детективами головного підрозділу БЕБ України забезпечили відшкодування понад 10  млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що спеціалізується на торгівлі продукцією агропромислового комплексу.

Слідство встановило, що упродовж 2023-2024 років директор підприємства здійснив продаж соняшникової олії загальним обсягом понад 1,8 тис. тонн. У результаті таких операцій він отримав дохід у розмірі понад 46 млн грн, який не відобразив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік.

«Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 10,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівник підприємства отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завдані державі збитки у повному обсязі – кошти вже надійшли до державного бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду. 

Нагадаємо, прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора приватного сільськогосподарського підприємства. Посадовцю інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), що завдало збитків державному бюджету на суму понад 73 млн грн.

Теги: Бюро економічної безпеки України розслідування слідство

