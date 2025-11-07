Головна Гроші Економіка
Україна відкладає перехід на еАкциз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна відкладає перехід на еАкциз
У наступному році алкоголь, тютюн та рідини для електронних сигарет матимуть DataMatrix коди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 1 січня 2026 року Україна повинна була відмовитися від паперових акцизних марок

Запуск електронної марки акцизного податку та електронної системи обігу алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет відтермінують на десять місяців – до 1 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Згідно з законом, ухваленим ще у 2023 році, з 1 січня 2026 року Україна повинна була відмовитися від паперових акцизних марок. Однак у вересні 2025 року, за кілька місяців до запуску нової системи, Європейська бізнес асоціація звернулася до влади з проханням відкласти запуск системи еАкциз, щоб бізнес встиг нормально адаптуватися й протестувати систему.

Робоча група, проведена у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, підтримала цю пропозицію. Відповідні зміни будуть внесені під час другого читання законопроєкту №14097 щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Міністерство фінансів також розробило проєкт відповідної постанови уряду, що врегульовує питання роботи електронної системи з урахуванням нових строків її запровадження.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України». Для маркування цих видів продукції будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.

Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

