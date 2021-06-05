В Каліфорнії дозволили приватну штурмову зброю

Незважаючи на заборону в Каліфорнії були легально зареєстровані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї

Незважаючи на заборону в Каліфорнії були легально зареєстровані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї

Суд скасував заборону, що діяла 30 років

Рішення Окружного суду Сполучених Штатів дозволить мешканцям Каліфорнії придбати більший асортимент стрілецької зброї. Суд постановив, що заборона на обіг штурмової зброї порушує права законослухняних жителів Каліфорнії на володіння нею. Заборона в цьому штаті діяла з 1989 року, – повідомляє Associated Press.

Зазначається, що у своєму рішенні суддя визнав, що заборона порушує Другу поправку до Конституції США. Він підкреслив, що в переважній більшості випадків штурмова зброя використовується жителями країни в законних цілях.

«Популярна гвинтівка AR-15-як швейцарський ніж: ідеальне поєднання зброї для захисту будинку і озброєння для захисту Вітчизни. Вона хороша і для дому, і для бою», – заявив суддя.

Суддя також зазначив, що незважаючи на заборону, що діяла, в Каліфорнії легально зареєстровано понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї. Він також підкреслив, що в штаті вбивства за допомогою ножа відбуваються в сім разів частіше, ніж за допомогою гвинтівки.

Вердикт суду влада може оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, що минулого місяця в Окленді, штат Каліфорнія, США, невідомий відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.