Байден найближчим часом відвідає Польщу

Інформацію підтвердили в канцелярії польського президента

Найближчим часом Польщу відвідає президент США Джо Байден. Інформацію підтвердив голова управління міжнародної політики Канцелярії польського президента Мартін Пшидач, повідомляє RMF24.

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Пшидач і голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера перебувають із візитом у Вашингтоні. Вони провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі, де обговорювали питання подальшої допомоги Україні, а також військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь, а також саміт НАТО у Вільнюсі.

Керівник управління міжнародної політики Канцелярії польського президента також відзначив, що рішення США надати Україні далекобійні ракети передбачає потенційно великі зміни на полі бою.

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«Українські війська зможуть завдавати ракетних ударів по логістиці ворога на більшій відстані, що призведе до розтягування російських логістичних ліній. Кожен військовий дуже добре розуміє, що це знижує його ефективність», – сказав Пшидач.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою. За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.