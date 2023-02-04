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Байден найближчим часом відвідає Польщу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Байден найближчим часом відвідає Польщу
фото з відкритих джерел

Інформацію підтвердили в канцелярії польського президента

Найближчим часом Польщу відвідає президент США Джо Байден. Інформацію підтвердив голова управління міжнародної політики Канцелярії польського президента  Мартін Пшидач, повідомляє RMF24.

Пшидач і голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера перебувають із візитом у Вашингтоні. Вони провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі, де обговорювали питання подальшої допомоги Україні, а також військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь, а також саміт НАТО у Вільнюсі.

Керівник управління міжнародної політики Канцелярії польського президента також відзначив, що рішення США надати Україні далекобійні ракети передбачає потенційно великі зміни на полі бою.

«Українські війська зможуть завдавати ракетних ударів по логістиці ворога на більшій відстані, що призведе до розтягування російських логістичних ліній. Кожен військовий дуже добре розуміє, що це знижує його ефективність», – сказав Пшидач.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого. 

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою. За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

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Теги: Польща Джозеф Байден 24 лютого Варшава президент саміт

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