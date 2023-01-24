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У Польщі шахраї збирають дані українців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Польщі шахраї збирають дані українців
У Польщі шахраї збирають дані українців
gov.pl

Йдеться про оголошення з QR-кодом на вулицях та електронні листи

Управління у справах іноземців Польщі попереджає про спроби шахрайського збору даних громадян України. У підроблених зверненнях закликається повідомляти про громадян України, які перебувають на території Польщі, повідомляється на урядовому сайті Польщі.

Йдеться про оголошення з QR-кодом на вулицях та електронні листи.

В Управлінні у справах іноземців зазначають, що дезінформаційна кампанія передбачає реєстрацію громадян України за формою, яка не діє у польському законодавстві. І що відомство не є автором оголошення та не займається збором зазначеної інформації.

Зміст листівки може свідчити про те, що це спроба отримання персональних даних. В управлінні просять українців не звертати на це уваги.

У Польщі шахраї збирають дані українців фото 1

У відомстві також повідомили про фейковий електронний лист, автори якого видавали себе за секретаріат Департаменту міжнародних справ та міграції МВС.

У листі також йшлося про необхідність нібито повідомляти про біженців з України за формою, прикріпленою до повідомлення.

У Польщі шахраї збирають дані українців фото 2

У разі появи подібних повідомлень їх слід ігнорувати. Про такі інциденти слід повідомляти в CERT.

Українцям нагадують, що правильні адреси електронної пошти Міністерства внутрішніх справ та адміністрації або Управління у справах іноземців завжди містять такі домени: @mswia.gov.pl та @udsc.gov.pl відповідно.

До слова, на сьогодні у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Крім того, за інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. «Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.

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Теги: Німеччина біженці

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