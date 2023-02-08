Навчання українських військових у Польщі: стали відомі подробиці

Польща щомісяця навчатиме одночасно два батальйони ЗСУ

Польща готова щомісяця здійснювати військову підготовку одночасно двох батальйонів Збройних сил України. Про це під час засідання комісії з національної оборони Сейму сказав заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич, передає Укрінформ.

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Посадовець зазначив, що Польща представила найбільшу на даний момент пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку. Зокрема, йдеться про навчання саперів, а також медичні курси та базові навчання для військових ЗСУ.

«Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки... Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів», – наголосив Скуркевич.

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Заступник міністра також підкреслив, що місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуванням. Вона має пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки української армії до бойових дій, який також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.

За словами Скуркевича, Польща вже здійснила 30 поставок військової допомоги Україні, серед якої озброєння, боєприпаси й амуніції. Крім того, через створений у південно-східній частині країни хаб «близько 50 держав з усього світу надсилають Україні військову допомогу – щодня на постійній основі».

«Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відбитті російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки», – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, що Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1.

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До слова, український військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації.