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Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією
Моравецький вважає, що демократизація – єдиний шанс Росії на відновлення
фото: elmundo.es

Моравецький: «В Європі ж ми повинні повністю позбутися будь-якого російського впливу та стати повністю незалежними від Росії»

Росія перестане нести загрозу миру та безпеці в Європі лише після того, коли піде російський диктатор Володимир Путін і там відбудуться демократичні вибори. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю El Mundo.

«Рішення полягає в тому, щоб демократизувати Росію та покласти кінець авторитарному правлінню Путіна. Це має вирішити російський народ на демократичних виборах», – сказав прем'єр Польщі.

Моравецький вважає, що демократизація – єдиний шанс Росії на відновлення та кінець панування спецслужб. «В Європі ж ми повинні повністю позбутися будь-якого російського впливу та стати повністю незалежними від Росії. Тоді й тільки тоді з'явиться шанс на новий розворот у відносинах з зовсім іншою Росією. Але це питання років, а не місяців», – сказав Моравецький.

Нагадаємо, раніше Моравецький застеріг, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно знову спробує оточити Київ, війська загарбників під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків.

Також повідомлялося, що Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави.

Теги: Польща міністр вибори путін Європа диктатор

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