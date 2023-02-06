Прем'єр Польщі розповів, коли Європа зможе налагодити стосунки з Росією
Моравецький: «В Європі ж ми повинні повністю позбутися будь-якого російського впливу та стати повністю незалежними від Росії»
Росія перестане нести загрозу миру та безпеці в Європі лише після того, коли піде російський диктатор Володимир Путін і там відбудуться демократичні вибори. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю El Mundo.
«Рішення полягає в тому, щоб демократизувати Росію та покласти кінець авторитарному правлінню Путіна. Це має вирішити російський народ на демократичних виборах», – сказав прем'єр Польщі.
Моравецький вважає, що демократизація – єдиний шанс Росії на відновлення та кінець панування спецслужб. «В Європі ж ми повинні повністю позбутися будь-якого російського впливу та стати повністю незалежними від Росії. Тоді й тільки тоді з'явиться шанс на новий розворот у відносинах з зовсім іншою Росією. Але це питання років, а не місяців», – сказав Моравецький.
Нагадаємо, раніше Моравецький застеріг, що російський диктатор Володимир Путін ймовірно знову спробує оточити Київ, війська загарбників під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків.
Також повідомлялося, що Польща розгортає додаткові ППО біля аеропорту Варшави.
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