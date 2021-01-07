Кількість загиблих при штурмі Конгресу США зросла до чотирьох

Серед жертв заворушень – жінка-ветеран американських ВПС

В результаті зіткнень в районі будівлі Конгресу США у Вашингтоні за участю прихильників Дональда Трампа загинули чотири людини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівника департаменту поліції Вашингтона Роберт Конті.

Серед загиблих є один убитий пострілом з вогнепальної зброї. Раніше поліція підтвердила загибель жінки, яка була в серед людей, що штурмували будівлю Конгресу. Характер травм інших постраждалих в поліції не уточнили.

Загиблу звали Ешлі Бабітт, вона 14 років служила в американських ВПС і жила в Сан-Дієго. За словами її чоловіка, вона була ревною прихильницею Дональда Трампа.

Згідно з повідомленням поліції, з моменту початку зіткнень було затримано 52 людини. З них 47 осіб затримали за порушення введеного владою Вашингтону комендантської години.

За словами мера Вашингтону, дію надзвичайного стану в місті буде продовжено до 21 січня.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Увечорі 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.