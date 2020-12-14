Байден отримав голоси виборників в усіх спірних штатах

Байден переміг в 25 штатах і в окрузі Колумбія, що має принести йому підтримку 306 виборників

Загалом станом на зараз Байден має 240 голосів виборників

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав голоси виборників у всіх спірних штатах.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Загалом станом на зараз Байден має 240 голосів виборників.

Так, кандидат від Демократичної партії отримав підтримку виборників Арізони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсильванії та Вісконсину. В цих штатах команда чинного президента США Дональда Трампа намагалася оскаржити результати голосування.

Зазначимо, для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно 270 голосів виборників. Голосування виборників в американських штатах продовжується. Трамп зараз має 191 голос.

Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.