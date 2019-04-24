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    Кім Чен Ин вперше приїхав до Росії

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    Кім Чен Ин прибув у Росію 24 квітня - Кім Чен Ин вперше приїхав до Росії
    Кім Чен Ин прибув у Росію 24 квітня

    Лідер КНДР не став пробувати коровай, який запропонували йому дівчата

    Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув у Росію на прикордонну станцію Хасан Хасанського району Приморського краю, на станції він вийшов з потяга.

    Про це повідомило агентству «Інтерфакс» інформоване джерело.

    «Кім Чен Ин прибув на Хасан і вийшов з потяга», - сказав співрозмовник агентства.

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    На відеозаписі зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрічають дівчата в російських народних костюмах з короваєм. Кім Чен Ин не став пробувати коровай, який запропонували йому дівчата. Північнокорейський лідер одягнений у чорний довгий плащ, на голові у нього чорний капелюх.

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    Його супроводжує північнокорейська делегація, міністр з розвитку Далекого Сходу Олександр Козлов і губернатор Примор'я Олег Кожем'яко.

    На приморській прикордонній станції Хасан знаходиться будинок російсько-корейської дружби, який також називають «будиночок Кім Ір Сена». Цей будинок був побудований на прикордонній станції Хасан напередодні візиту північнокорейського лідера в СРСР у 1986 році. На шляху в Росію свого часу його відвідували північнокорейські лідери Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

    Далі бронепоїзд з Кім Чен Ином поїде у Владивосток. Як повідомляє агентство Yonhap, туди він прибуде в середу в другій половині дня.

    Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин у середу, 24 квітня, приїде у Владивосток, де 25 квітня пройде його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

     

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