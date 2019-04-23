Путін 25 квітня зустрінеться з Кім Чен Ином у Владивостоці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Разом із північнокорейським вождем прибуде делегація з 230 осіб

Лідери КНДР і РФ Кім Чен Ин і Володимир Путін проведуть свою зустріч 25 квітня у Владивостоці.

Про це повідомляє «Коммерсант».

«Переговори глав держав відбудуться 25 квітня у кампусі Далекосхідного федерального університету на острові Російський», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Кім прибуде до Владивостока в середу. Два джерела, пов'язані з підготовкою візиту Кім Чен Ина до Владивостока, підтвердили, що ніч із 23 на 24 квітня Кім Чен Ин проведе у прикордонному північнокорейському місті Раджин, після чого вирушить у бік РФ. 25 квітня відбудуться переговори глав держав. Потім Володимир Путін відбуде до Пекіна, де 25-27 квітня відбудеться Другий форум китайської ініціативи «Пояс і шлях».

Натомість Кім Чен Ин залишиться у Владивостоці, де відвідає туристичні визначні пам'ятки і місця, де побував його батько Кім Чен Ір у ході візиту в 2002 році. Нинішній лідер КНДР вперше відвідає Росію з моменту вступу на свою посаду в кінці 2011 року.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин планує їхати в РФ потягом через Китай, проїхавши 684 км

У ході підготовки до візиту лідера КНДР довелося на 20 см поглибити в'їзд у ворота вокзалу Владивостока, аби звідти виїхав лімузин глави Північної Кореї, завантажений на його бронепотяг. Подорожувати Владивостоком лідер КНДР згоден тільки на ньому, пише газета.

Жити севернокорейский лідер також буде в кампусі ДСФУ. Оскільки комплекс спочатку будувався з розрахунком на проведення самітів, на його території є кілька готельних корпусів люксового рівня.

Разом із північнокорейським вождем прибуде делегація з 230 осіб.