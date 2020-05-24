На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19

За останніми даними, на грецькому півдні Кіпру коронавірус виявлений у 927 осіб

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що минулий день став першим з початку пандемії, коли на острові за добу не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, з 9 березня, коли на Кіпрі були виявлені перші позитивні результати на коронавірус, 23 травня стало першим днем, коли не виявлено жодного випадку.

«Цей результат не є випадковим збігом обставин. Зусилля всіх і кожного приносять свої плоди», - додав міністр.

Він зазначив, що заходи щодо боротьби з коронавірусом продовжать виконуватися з тією ж рішучістю.

Από την 9η Μαρτίου που εντοπίστηκαν τα 2 πρώτα κρούσματα στην Κύπρο, σήμερα είναι η 1η φορά που δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η προσπάθεια όλων αποδίδει. Συνεχίζουμε με τ ίδια αποφασιστικότητα. #ΘαΤαΚαταφερουμεhttps://t.co/nHIDHhwhyY pic.twitter.com/A3SHzWmsB2 — Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) May 23, 2020

За останніми даними, на грецькому півдні Кіпру коронавірус виявлений у 927 осіб.

Нагадаємо, на Кіпрі влада схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія.

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.