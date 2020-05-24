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    У світі

    На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19

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    На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19 - На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19
    На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19

    За останніми даними, на грецькому півдні Кіпру коронавірус виявлений у 927 осіб

    Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що минулий день став першим з початку пандемії, коли на острові за добу не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

    Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

    За його словами, з 9 березня, коли на Кіпрі були виявлені перші позитивні результати на коронавірус, 23 травня стало першим днем, коли не виявлено жодного випадку.

    «Цей результат не є випадковим збігом обставин. Зусилля всіх і кожного приносять свої плоди», - додав міністр.

    Він зазначив, що заходи щодо боротьби з коронавірусом продовжать виконуватися з тією ж рішучістю.

    За останніми даними, на грецькому півдні Кіпру коронавірус виявлений у 927 осіб.

    Нагадаємо, на Кіпрі влада схвалила план дій щодо відновлення роботи аеропортів Ларнаки та Пафосу.

    До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія. 

    Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

    До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.

    карантин Кіпр коронавірус
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