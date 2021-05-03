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    Киргизстан підрахував кількість постраждалих під час прикордонного конфлікту з Таджикістаном

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    30 квітня сторони повідомили про припинення вогню - Киргизстан підрахував кількість постраждалих під час прикордонного конфлікту з Таджикістаном
    30 квітня сторони повідомили про припинення вогню
    Фото: rtvi.com

    Всього поранено близько двохсот осіб, 35 з них померло

    Внаслідок зіткнень на кордоні з Таджикистаном загинули 35 киргизьких громадян, повідомили в міністерстві охорони здоровʼя Киргизстану. За словами заступника міністра Алізе Солтонбекової, число постраждалих киргизів досягло 183. «Всього з боку Киргизії постраждали 183 людини, 34 з них померли», - сказала пані Солтонбекова на брифінгу (цитата по ТАСС). Пізніше МОЗ Киргизії повідомив, що число загиблих в конфлікті зросло до 35.

    З боку Таджикистану, за попередніми даними, загинули 16 людей і поранено понад 110, передає «Sputnik Таджикистан».

    Прикордонний конфлікт загострився вранці 29 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний» в селі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    За попередніми даними, у результаті прикордонних зіткнень загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

    Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

    Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

    30 квітня зранку Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту.

    Учора делегації Киргизстану і Таджикистану провели зустріч на нейтральній території.

    За підсумками зустрічі було підписано протокол про наміри провести демаркацію та делімітацію спільного кордону.

    Раніше Киргизстан офіційно повідомляв лише про трьох загиблих.

    Теги: прикордонники війна обстріл Киргизстан Таджикистан
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