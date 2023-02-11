Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
Фотографії кота та собаки, яких витягли з-під завалів після землетрусу в Кахраманмараші, стали популярними в соціальних мережах
На відео, яке опублікували турецькі ЗМІ після руйнівного землетрусу 6 лютого, видно, як кіт і собака намагаються зігрітися, обіймаючи одне одного. Кажуть, що тварин витягли з-під уламків зруйнованої будівлі.
Ця пара тваринок не єдина, яка вирішила зігріти одне одного після жахливого землетрусу. На наступному кадрі кіт обіймає собаку після того, як їх було врятовано з-під завалів.
Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнувана фортеця зі списку ЮНЕСКО.
Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії.
Наразі кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.
З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина.
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