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Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
Тварини змогли вижити після жахливого землетрусу в Туреччині
скріншот з відео

Фотографії кота та собаки, яких витягли з-під завалів після землетрусу в Кахраманмараші, стали популярними в соціальних мережах

На відео, яке опублікували турецькі ЗМІ після руйнівного землетрусу 6 лютого, видно, як кіт і собака намагаються зігрітися, обіймаючи одне одного. Кажуть, що тварин витягли з-під уламків зруйнованої будівлі.

Ця пара тваринок не єдина, яка вирішила зігріти одне одного після жахливого землетрусу. На наступному кадрі кіт обіймає собаку після того, як їх було врятовано з-під завалів.

Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині фото 1
фото: турецькі ЗМІ

Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнувана фортеця зі списку ЮНЕСКО. 

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії

Наразі кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 23,7 тис. осіб. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина. 

Теги: землетрус стихійні лиха Туреччина

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