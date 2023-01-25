Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції

У Туреччині не розглядають можливість виходу з НАТО

У партії президента Туреччини Ердогана категорично заперечили можливість виходу Анкари з НАТО

Анкара не планує вихід із НАТО. Про це заявив офіційний представник Партії справедливості та розвитку (ПСР), що править у Туреччині, Омер Челік в інтерв'ю CNN Turk.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Челік спростував слова заступника голови конкуруючої партії «Батьківщина» Етхема Санджака про те, що Туреччина нібито може залишити НАТО через пів року через провокаційні дії на адресу Анкари.

Челік наголосив на важливості членства Туреччини для Північноатлантичного альянсу. За його словами, у партії турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана навіть не розглядають можливість виходу із блоку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слова тих, хто говорить про виведення Туреччини зі складу НАТО, є вкрай дивними. Про це й мови бути не може. Ми є однією з країн, що заснували НАТО. Ці люди не мають права говорити таке», – сказав Омер Челік.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Швецію, що їй не варто сподіватися на підтримку Туреччини для вступу в НАТО після спалення Корану біля посольства Анкари в Стокгольм