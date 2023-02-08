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Геолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Геолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України
Геолог Сергій Вижва: Україну часто трясе
фото з відкритих джерел

В Україні може статися сильний землетрус, до семи балів за Ріхтером – все завалиться

В Україні відбувається багато землетрусів, але зазвичай вони незначні і невідчутні. Про це в інтерв’ю «Главкому» відповів професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового іституту «Інститут геології» Сергій Вижва.

Вижва зазначив, що нереально спрогнозувати, чи буде сильний землетрус в Україні.

«Це нереально спрогнозувати. В Україні може статися сильний землетрус, до семи балів за Ріхтером – все завалиться. Але це може статися і сьогодні, і завтра, і через сто років. Спусковим гачком для землетрусу не можуть бути зовнішні фактори. Хіба що якийсь підземний ядерний вибух – та й те, я не думаю, що він якось би суттєво вплинув», – вважає геолог.

Він пояснив, що все залежить від тектонічних плит, а вони не є ідеально рівними, вони потріскані.

«Як і де трісне наступна плита передбачити неможливо. Частота та сила землетрусів залежать лише від геологічної специфіки місцевості. У США та Японії ретельно відстежують і фіксують поштовхи, але ж це робиться не для передбачення землетрусу, а для надання рекомендацій будівельним організаціям», – додав Вижва.

Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися зранку та вдень 6 лютого, а також ще один підземний поштовх – 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 5 тисяч людей.

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Теги: землетрус надзвичайний стан вибух

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