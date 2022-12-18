Китай стурбований поразками Росії в Україні – директор ЦРУ

Бернс вважає, що жодна країна світу так пильно не стежила за провалами РФ на полі бою як Китай

Лідер КНР Сі Цзіньпін стурбований низкою провалів росіян у війні проти України. Про це повідомив глава ЦРУ Вільям Бернс, передає PBS.

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«Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах», – зазначив Бернс.

За його словами, було цікаво спостерігати за реакцією керівництва Китаю на війну в Україні, бо ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення президент РФ Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та вони оголосили про «безмежну дружбу».

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«Але з'ясувалося, що в цьому партнерстві справді є деякі межі, принаймні у тому, що стосується небажання президента Сі надавати військову допомогу Путіну, про яку він просив у ході війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству», – сказав Бернс.

Також він згадав, що Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї на тлі загроз Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.

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