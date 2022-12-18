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Китай стурбований поразками Росії в Україні – директор ЦРУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Китай стурбований поразками Росії в Україні – директор ЦРУ
Голова Китаю стурбований поразками Путіна в Україні
фото із відкритих джерел

Бернс вважає, що жодна країна світу так пильно не стежила за провалами РФ на полі бою як Китай

Лідер КНР Сі Цзіньпін стурбований низкою провалів росіян у війні проти України. Про це повідомив глава ЦРУ Вільям Бернс, передає PBS.

«Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах», – зазначив Бернс.

За його словами, було цікаво спостерігати за реакцією керівництва Китаю на війну в Україні, бо ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення президент РФ Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та вони оголосили про «безмежну дружбу».

«Але з'ясувалося, що в цьому партнерстві справді є деякі межі, принаймні у тому, що стосується небажання президента Сі надавати військову допомогу Путіну, про яку він просив у ході війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству», – сказав Бернс.

Також він згадав, що Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї на тлі загроз Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.

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Теги: Сі Цзіньпін путін президент Китай

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