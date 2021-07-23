Розворот на Китай? На Банковій зробили черговий комплімент Пекіну

Арестович наголосив, що дуже багато людей на Заході хоче нас «фінляндизувати» за російським варіантом

«Нас цікавить цивілізаційний досвід Китаю», – радник глави Офісу президента

Україні має бути цікавий досвід Китаю щодо втілення в життя інфраструктурних та енергетичних проєктів. Також наразі з цією країною потрібно вирішувати болісне питання «Мотор Січі». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

«Попри те, що Захід проголосив Китай головним конкурентом, ми ж не змушені припиняти вибудовувати відносини з Китаєм, Туреччиною, Азербайджаном, Індією, В’єтнамом тощо. Готується велике азійське турне президента. Україна – найбільша країна Європи, вона має будувати відносини з усім світом, бо мова про вирішення надскладних цивілізаційних завдань. Чи цікавить нас цивілізаційний досвід Китаю? Цікавить. Але багато людей не розрізняють політику і державотворення. Звісно, ми не збираємося переймати досвід, яким Китай впорядковує уйгурів, скажімо так. Але те, як він за десять годин будує шпиталь під час пандемії коронавірусу, – це цікаво. Нам цікаві інфраструктурні, енергетичні проєкти», – наголосив Арестович.

Він підкреслив, що в Україні хочуть використати досвід і можливості Китаю для вирішення важливих завдань. «У наших відносинах з Китаєм є ж і питання «Мотор Січі», яке є дуже болісним для Китаю. Нами буде розпоряджатися або Меркель, або Сі Цзіньпін? А те, що ми самі будемо собою розпоряджатися навіть нікому в голову не приходить. Зараз склалася ситуація у світі, коли або ми будемо суб’єктом, або об’єктом політики. Президент разом з Єрмаком б’ються за суб’єктність України», – уточнив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Водночас Арестович зауважив, що дуже багато людей на Заході хоче нас «фінляндизувати» за російським варіантом, який Путін виклав у своїй статті.

Він підкреслив, що завдання Росії полягає в тому, аби відсікати нас від співробітництва із Заходом, від військової допомоги з їхнього боку, інфільтрувати окуповані нині області Донбасу знову в Україну. «І якщо це буде реалізовано, це буде міна під нашу державність. І якщо Захід таки добився від них зупинки військового вторгнення в Україну, у них залишатиметься політичний, економічний, інформаційний, дипломатичний шляхи впливу», – резюмував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються».

Раніше ексміністр закордонних справ України, експосол України в Німеччині Павло Клімкін розповідав, чому США роблять ставку на протистояння з Китаєм, а не з Росією.

Фінляндизація – значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда. Процес або стан примушення значною мірою орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави і меншою мірою внутрішньої політики країни.

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