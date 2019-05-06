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    Китай не збирається приєднуватися до ядерної угоди із США і РФ

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    Китай не збирається приєднуватися до ядерної угоди із США і РФ

    У Пекіні вимагають подальшого ядерного роззброєння РФ і США

    Представник уряду КНР заявив про те, що Пекін не має жодного наміру приєднуватися до нової тристоронньої угоди, яка б обмежувала ядерні озброєння, за участю РФ і США. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Речник МЗС КНР Ченг Шуанг заявив про те, що стратегічні ядерні сили країни знаходяться на мінімально необхідному рівні від потреб. Окрім того, китайський ядерний арсенал за його словами не можна жодним чином порівнювати із значно більшими арсеналами США і РФ.

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    Таким чином, як наголосив Ченг Шуанг, саме на Москві і Вашингтоні лежить особлива відповідальність щодо подальшого скорочення ядерних арсеналів, що може в майбутньому створити умови для приєднання інших ядерних держав до процесу роззброєння.

    На сам кінець речник китайського зовнішньополітичного відомства нагадав, що Пекін послідовно виступає за повну заборону і знищення ядерної зброї. 

    До слова, минулого тижня Сполучені Штати провели випробування ракети Minuteman III. США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються і тестуються. Попередній пробний запуск відбувся в листопаді 2018 року.

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