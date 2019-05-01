Сполучені Штати провели випробування ракети Minuteman III



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Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Балістична ракета подолала відстань приблизно в 4,2 тисячі миль (6,7 тисячі кілометрів)

США провели успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це йдеться на сайті Командування глобальних ударів ВПС країни 1 травня.

Пуск ракети без боєголовки був здійснений в середу, 1 травня, з бази Ванденберг (Каліфорнія). Minuteman III пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових островів у Тихому океані. Підкреслюється, що випробування не є відповіддю або реакцією на будь-яку подію у світі.

«Тест продемонстрував, що у США сучасний, надійний, гнучкий і готовий до запобігання загроз 21 століття потенціал ядерного стримування», - йдеться в повідомленні.

Раніше вчені повідомили, що на озброєнні у США перебуває 1740 вже розгорнутих на стратегічних носіях ядерних боєголовок. На міжконтинентальних балістичних ракетах Minuteman III і на балістичних ракетах підводних човнів Trident II D5 - 1,3 тисячі боєголовок.

США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються і тестуються. Попередній пробний запуск відбувся в листопаді 2018 року.