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    Технології

    Сполучені Штати провели випробування ракети Minuteman III

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    <p>Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III</p> - Сполучені Штати провели випробування ракети Minuteman III

    Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

    Балістична ракета подолала відстань приблизно в 4,2 тисячі миль (6,7 тисячі кілометрів)

    США провели успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це йдеться на сайті Командування глобальних ударів ВПС країни 1 травня.

    Пуск ракети без боєголовки був здійснений в середу, 1 травня, з бази Ванденберг (Каліфорнія). Minuteman III пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових островів у Тихому океані. Підкреслюється, що випробування не є відповіддю або реакцією на будь-яку подію у світі.

    «Тест продемонстрував, що у США сучасний, надійний, гнучкий і готовий до запобігання загроз 21 століття потенціал ядерного стримування», - йдеться в повідомленні.

     

    Раніше вчені повідомили, що на озброєнні у США перебуває 1740 вже розгорнутих на стратегічних носіях ядерних боєголовок. На міжконтинентальних балістичних ракетах Minuteman III і на балістичних ракетах підводних човнів Trident II D5 - 1,3 тисячі боєголовок.

     США експлуатують Minuteman III з 1970 року, ракети регулярно модернізуються і тестуються. Попередній пробний запуск відбувся в листопаді 2018 року.

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