  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Кандидат наук Ілля Кива не зміг порахувати, чому дорівнює 18+4+4 (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народний обранець не впорався із арифметикою - Кандидат наук Ілля Кива не зміг порахувати, чому дорівнює 18+4+4 (відео)
    Народний обранець не впорався із арифметикою
    фото: скріншот з відео

    Народний обранець пояснював журналісту, скільки коштує його одяг

    Одіозному нардепу від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киві не вдалося правильно порахувати, скільки коштує його одяг. Черговий курйоз із політиком трапився, коли він у Верховній Раді відповідав на запитання журналіста. Відповідний відеозапис опубліковано у Telegram-каналі Інсайдер UA.

    «Нардеп швиденько (але неправильно) порахував, скільки буде 8+14+4 і тепер готовий захищати новий вчений ступінь», – повідомляється у дописі. Якщо вірити Киві, то правильна відповідь – 28.

    «Штани, ремінь. Приблизно, ну, на тисячу доларів я зараз вдягнений», – заявив скандально відомий народний обранець.

    Нагадаємо, 16 листопада минулого року стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    З відео, яке знімав на місці подій соратник Киви адим Рабінович, стало відомо, що Ілля Кива живе у шикарному маєтку в Козині.

    Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада депутат Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кандидат наук Ілля Кива не зміг порахувати, чому дорівнює 18+4+4 (відео)