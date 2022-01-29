Кандидат наук Ілля Кива не зміг порахувати, чому дорівнює 18+4+4 (відео)

Народний обранець пояснював журналісту, скільки коштує його одяг

Одіозному нардепу від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киві не вдалося правильно порахувати, скільки коштує його одяг. Черговий курйоз із політиком трапився, коли він у Верховній Раді відповідав на запитання журналіста. Відповідний відеозапис опубліковано у Telegram-каналі Інсайдер UA.

«Нардеп швиденько (але неправильно) порахував, скільки буде 8+14+4 і тепер готовий захищати новий вчений ступінь», – повідомляється у дописі. Якщо вірити Киві, то правильна відповідь – 28.

«Штани, ремінь. Приблизно, ну, на тисячу доларів я зараз вдягнений», – заявив скандально відомий народний обранець.

Нагадаємо, 16 листопада минулого року стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

З відео, яке знімав на місці подій соратник Киви адим Рабінович, стало відомо, що Ілля Кива живе у шикарному маєтку в Козині.

Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

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