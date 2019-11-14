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    Кива посеред парламенту розмовляв сам з собою? Журналісти знову зафіксували дивну поведінку нардепа

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    Кива рішуче сам собі щось сказав - Кива посеред парламенту розмовляв сам з собою? Журналісти знову зафіксували дивну поведінку нардепа
    Кива рішуче сам собі щось сказав
    Кадр з трансляції телеканалу «Наш»

    Нардеп від ОПЗЖ махав руками біля трибуни Ради

    Народний депутат від «Опозиційної партії – За життя» Ілля Кива знову вельми дивно поводився у парламенті. Так, сьогодні під час перерви у роботі Верховної Ради він став поблизу трибуни і почав про щось розмовляти, супроводжуючи свій монолог активною жестикуляцією. Таку поведінку зафіксували присутні у залі відеооператори.

    Поруч із ним жодного співрозмовника не було. Щоправда, у вусі народного обранця на відео помітно навушник – можливо, він просто так темпераментно говорить по телефону.

    Це не перший приклад дивної поведінки Киви. Так, позавчора він походив по сесійній залі у масці Джокера, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик.

    Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

    Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом.

    Читайте також: Кандидат Кива. «Шкода, що я не пішов у політику раніше» 

    Верховна Рада партії Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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