Кива посеред парламенту розмовляв сам з собою? Журналісти знову зафіксували дивну поведінку нардепа



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Кива рішуче сам собі щось сказав Кадр з трансляції телеканалу «Наш»

Нардеп від ОПЗЖ махав руками біля трибуни Ради

Народний депутат від «Опозиційної партії – За життя» Ілля Кива знову вельми дивно поводився у парламенті. Так, сьогодні під час перерви у роботі Верховної Ради він став поблизу трибуни і почав про щось розмовляти, супроводжуючи свій монолог активною жестикуляцією. Таку поведінку зафіксували присутні у залі відеооператори.

Поруч із ним жодного співрозмовника не було. Щоправда, у вусі народного обранця на відео помітно навушник – можливо, він просто так темпераментно говорить по телефону.

Це не перший приклад дивної поведінки Киви. Так, позавчора він походив по сесійній залі у масці Джокера, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик.

Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловіку, який дорікнув йому охороною та джипом.

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