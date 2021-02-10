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    Події в Україні

    Під час обшуків на «базі тітушок «ОПЗЖ» копи виявили вибухівку та зброю (фото)

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    Поліція встановить з якою метою затримані зберігали зброю - Під час обшуків на «базі тітушок «ОПЗЖ» копи виявили вибухівку та зброю (фото)
    Поліція встановить з якою метою затримані зберігали зброю
    Фото: Нацполіція

    Для проведення процесуальних дій до поліцейського відділку правоохоронці запросили близько ста осіб

    Поліція провела обшук на «базі тітушок «ОПЗЖ» у приміщенні на вулиці Тверський тупик

    Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва цитуючи начальника столичної поліції Андрія Крищенка, «під час обшуку в приміщенні на Тверському тупику поліцейські вилучили кілька одиниць зброї і гранати».

    «Всі ці предмети будуть направлені на експертизу. Всього із зазначеної адреси до територіального управління поліції запрошені понад сто осіб. З ними проводять процесуальні дії», – зазначено в повідомленні.

    10.02.2021zbrojapezer2

    Близько 15:00 середи за спецлінією 102 до поліції Києва надійшло повідомлення про збори невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II і Перспективної, що в Печерському районі міста.

    «Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи людей зібралися біля будівлі на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок і провели першочергові слідчі дії. Зокрема, в результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати, які доправили на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Крім того, до територіального управління поліції запрошені понад сто осіб, з якими проводять процесуальні дії», – зазначив начальник поліції Києва.

    Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.

    Раніше в середу в прес-службі Національного корпусу повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул. Тверський тупик, 3, «базу бойовиків» партії «Опозиційна платформа – За життя», які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.

    «Нам стало відомо, що силові загони під кураторством «ОПЗЖ» готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne в Київ стягнули групи бойовиків. 

    Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними», – йдеться на сайті

    Теги: обшук Київ партії Андрій Крищенко активісти Національний корпус поліція Опозиційна платформа — За життя час тітушки
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