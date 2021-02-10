Під час обшуків на «базі тітушок «ОПЗЖ» копи виявили вибухівку та зброю (фото)

Для проведення процесуальних дій до поліцейського відділку правоохоронці запросили близько ста осіб

Поліція провела обшук на «базі тітушок «ОПЗЖ» у приміщенні на вулиці Тверський тупик

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва цитуючи начальника столичної поліції Андрія Крищенка, «під час обшуку в приміщенні на Тверському тупику поліцейські вилучили кілька одиниць зброї і гранати».

«Всі ці предмети будуть направлені на експертизу. Всього із зазначеної адреси до територіального управління поліції запрошені понад сто осіб. З ними проводять процесуальні дії», – зазначено в повідомленні.

Близько 15:00 середи за спецлінією 102 до поліції Києва надійшло повідомлення про збори невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II і Перспективної, що в Печерському районі міста.

«Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи людей зібралися біля будівлі на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок і провели першочергові слідчі дії. Зокрема, в результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї і гранати, які доправили на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Крім того, до територіального управління поліції запрошені понад сто осіб, з якими проводять процесуальні дії», – зазначив начальник поліції Києва.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.

Раніше в середу в прес-службі Національного корпусу повідомили, що їхні активісти заблокували в центрі Києва, на вул. Тверський тупик, 3, «базу бойовиків» партії «Опозиційна платформа – За життя», які, за твердженням націоналістів, готувалися до провокацій у столиці.

«Нам стало відомо, що силові загони під кураторством «ОПЗЖ» готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne в Київ стягнули групи бойовиків.

Активістам Національного Корпусу вдалось знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки. Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними», – йдеться на сайті