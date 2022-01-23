Класична зима: якою буде погода 23 січня

Сьогодні на всій території України будуть опади, а вночі – чималий морозець

У неділю синоптики попереджають про морози, ожеледицю та сніг

23 січня сніг випаде в західних, північних областях України. У східних і більшості центральних регіонів сніжитиме місцями. Про це інформує Укргідрометцентр.

Температура повітря 23 січня знизиться. Упродовж тижня мороз посилюватиметься. Також синоптики попереджають про ожеледицю.

Середня денна температура становитиме близько -3…-4°С.

Удень в Києві, на півночі та в центрі очікуються слабкі морози до -3…-5°С, уночі – помірні морози до -9°С (до -11°С у Сумській та Чернігівській областях).

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях погода буде з мінливою хмарністю, але без опадів, температура повітря становитиме близько 0°С. Вночі очікуються помірні морози до -6…-8°С.На Херсонщині можливий невеликий сніг.

На заході країни у неділю термометри покажуть -3…-5°С. Ночі помірно морозні – до -8°С.

У Карпатах все ще небезпечно – через рясні снігопади у високогірних районах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

У неділю у східних регіонах погода буде сніговою – у Донецькій та Дніпропетровській областях опади очікуються до вечора, а в Луганській дрібний сніг падатиме цілий день.

Нагадаємо, погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження.

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