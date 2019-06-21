Кличко пояснив, чому «Удар» не виставив свій список на виборах



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Київський міський голова Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Ми перебували в тіні достатньо тривалий час», - пояснює столичний мер ситуацію у своїй партії

Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому пропускає ці парламентські вибори і чому «Удар» ні з ким так і не домовився про спільний список, хоча намагання були.

«Я завжди говорив: нам потрібно об’єднувати зусилля демократичних сил, бо не таємниця, що є ризик реваншу. Ми бачимо, що оточення Януковича зараз повертається, вони вже піднімають голову, коментують різні події, більше того – деякі українські політики відверто їздять до Москви на консультації. Я ж хочу, щоб Україна була демократичною європейською державою, щоб українці жили за тими ж стандартами, що й Європа. А у нас, на жаль, більшість політиків - це продавці повітря», - зазначив Кличко.

Він уточнив, що планував партією йти на строкові вибори, а дострокові – це дуже короткий термін, за який потрібно сформувати і організаційний, і фінансовий ресурси. «Ми ухвалили рішення йти на вибори, але не партійним списком, а по мажоритарці», - підсумував Кличко.

Також мер Києва розказав про переговори щодо об’єднання з іншими політсилами.

«Ми розглядали можливості, я спілкувався з усіма демократичними силами. У кожної з них є своє бачення, свої якісь вимоги. І в цих перемовах ми не знайшли, на жаль, спільної конструкції», - пояснив політик.

Крім того Кличко оцінив нинішній стан партії «Удар», відповідаючи на зауваження «Главкому», що якщо партія сильна і діюча, їй не треба багато часу для розкачки.

«Удар» був складовою БПП у парламенті. Ми перебували в тіні достатньо тривалий час. І тому, щоб знову, як кажуть, стати на крило, треба взяти розбіг, а дистанція – коротка», - резюмував він.

Як повідомлялось, партія «Удар», яка не буде брати участь в парламентських виборах по списку, виставить лише 15 кандидатів по мажоритарних округах. Сам Кличко має намір залишитися на посаді мера Києва і не буде балотуватися до Верховної Ради. Він також пообіцяв, що партія має намір провести оновлення.