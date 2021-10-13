Дощі та місцями туман: прогноз погоди на 13 жовтня

Беріть про всяк випадок сьогодні з собою парасольки

У середу прогнозують дощі та туман

Погода в Україні 13 жовтня, у середу, буде похмурою та холодною. Синоптики прогнозують дощі та місцями туман. Такі дані Укргідрометцентру.

На сході дощитиме цілий день, однак вночі – без істотних опадів. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +7 до +9 вночі.

На жителів західних областей місцями чекає помірний дощ вдень. Однак на більшості території західних областей буде без опадів. Температура коливатиметься від +9 до +13 вдень та від +1 до +4 вночі.

На півночі удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11, а вночі опустяться до +3…+5.

У південних областях удень повітря прогріється до +15, а вночі температура спаде до +10.

У центрі обіцяють незначний дощ. Денна температура сягатиме позначки +12, а от вночі знизиться до +6.

Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.

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