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    Дощі та місцями туман: прогноз погоди на 13 жовтня

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    Беріть про всяк випадок сьогодні з собою парасольки - Дощі та місцями туман: прогноз погоди на 13 жовтня
    Беріть про всяк випадок сьогодні з собою парасольки

    У середу прогнозують дощі та туман

    Погода в Україні 13 жовтня, у середу, буде похмурою та холодною. Синоптики прогнозують дощі та місцями туман. Такі дані Укргідрометцентру.

    На сході дощитиме цілий день, однак вночі – без істотних опадів. Температура повітря становитиме від +15 до +17 вдень та від +7 до +9 вночі.

    На жителів західних областей місцями чекає помірний дощ вдень. Однак на більшості території західних областей буде без опадів. Температура коливатиметься від +9 до +13 вдень та від +1 до +4 вночі.

    На півночі удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11, а вночі опустяться до +3…+5.

    У південних областях удень повітря прогріється до +15, а вночі температура спаде до +10.

    У центрі обіцяють незначний дощ. Денна температура сягатиме позначки +12, а от вночі знизиться до +6.

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    Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.

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    Теги: прогноз погоди
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    Дощі та місцями туман: прогноз погоди на 13 жовтня