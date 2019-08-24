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    Клімкін у вишиванці пробігся в Івано-Франківську (фото)

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    <p>Клімкін відсвяткував День Незалежності в Івано-Франківську</p> - Клімкін у вишиванці пробігся в Івано-Франківську (фото)

    Клімкін відсвяткував День Незалежності в Івано-Франківську

    Фото: Facebook Павла Клімкіна

    На щоці у глави МЗС був намальований український прапор

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін узяв участь у благодійній акції «Забіг у вишиванках» в Івано-Франківську.

    Про це міністр повідомив у Facebook.

    «Мій День Незалежності сьогодні зробив святковий Франківськ: сотні українців у вишиванках біжать бруківкою центральних вулиць, лунає «Слава Україні», натхненні діти вимальовують жовто-блакитні серця на обличчях усіх бажаючих перехожих - фантастичний заряд позитиву і справжньості. Для нас усіх - це і є Україна», - написав Клімкін.

    Він підкреслив, що  Україна «за жодних умов не може бути предметом компромісу, а її незалежність - тим паче».

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

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