Клімкін у вишиванці пробігся в Івано-Франківську (фото)



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Клімкін відсвяткував День Незалежності в Івано-Франківську Фото: Facebook Павла Клімкіна

На щоці у глави МЗС був намальований український прапор

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін узяв участь у благодійній акції «Забіг у вишиванках» в Івано-Франківську.

Про це міністр повідомив у Facebook.

«Мій День Незалежності сьогодні зробив святковий Франківськ: сотні українців у вишиванках біжать бруківкою центральних вулиць, лунає «Слава Україні», натхненні діти вимальовують жовто-блакитні серця на обличчях усіх бажаючих перехожих - фантастичний заряд позитиву і справжньості. Для нас усіх - це і є Україна», - написав Клімкін.

Він підкреслив, що Україна «за жодних умов не може бути предметом компромісу, а її незалежність - тим паче».

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.