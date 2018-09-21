Клімкін: угорський консул на Закарпатті не залишиться в Україні



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Очільник МЗС України зазначив, що його колега Сійярто опосередковано визнав, що скандальне відео з Берегового автентичне

Консул Угорщини, який фігурує на відео з роздачею українцям угорських паспортів у Береговому Закарпатської області, не залишиться в Україні.

Про це Клімкін заявив в ефірі Радіо НВ.

«Я думаю, є дві опції: або угорці його (консула - ред.) просто забирають, чітко визнаючи, що він робив, і це найбільш конструктивний сценарій, і я готовий запропонувати цей момент пану Сійярто, або він поїде до Будапешта сам», - підкреслив Клімкін.

Очільник МЗС України додав, що його колега Петер Сійярто своєю заявою напередодні опосередковано визнав, що відео з Берегового автентичне.

Клімкін також зазначив, що планує зустрітися з міністром закордонних справ Угорщини Сійярто у Нью-Йорку 26 вересня, щоб обговорити ситуацію з роздачею угорських паспортів громадянам України на Закарпатті.

Глава МЗС також вважає, що Україні так чи інакше необхідно буде знайти спільну мову з Угорщиною на етапі вступу до ЄС і НАТО, інакше державу заблокують.

Нагадаємо, через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також Клімкін повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.