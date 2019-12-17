На ранковому засіданні Ради депутати отримали Віфлеємський вогонь і пішли на перерву трансляція



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Сьогодні депутати мають розглянути, зокрема, два зоконопроєкти: про земельну реформу і про зміни до Конституції у частині децентралізації

На ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні, 17 грудня, члени національної скаутської організації «Пласт» передали народним депутатам Віфлеємський вогонь миру.

Після цього голова Верховної Ради України Дмитро Разумков надав слово представникам депутатських фракцій і груп для виступів.

Депутати запропонували зробити перерву у засіданні на пів години для того, щоб заспокоїти людей під парламентом, які прийшли протестувати проти прийняття розгляду законопроєкту про ринок землі.

Як відомо, сьогодні депутати мають розглянути, зокрема, два зоконопроєкти: про земельну реформу і про зміни до Конституції у частині децентралізації

Також парлаиментарі планують обговорити у першому читанні, зокрема: проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики», №2419; проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», №2284, 2284-1; проект Закону «Про внутрішній водний транспорт», №1182, 1182-1, 1182-2.

Повторно, з пропозиціями президента, планується розглянути закони України: «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», №0979 і «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України», № 0976.

Нагадаємо, сьогодні під парламентом мітингують аграрії: в центр Києва стягнули нацгвардійців, кінологів, вибухотехніків (фото).