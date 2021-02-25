Міністерство культури назвало три основні фейки Росії про Україну

РФ жорстко контролює медіа та авторитарно диктує їм темники – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав три основні тези російської пропаганди про Україну. За його словами, російські медіа навмисне спотворюють образ України й українців.

Міністр у Telegram зазначив, що російська пропаганда – це не інформація, а заздалегідь сплановані послання, які намагаються донести в будь-який спосіб. Серед основних пропагандистських тез Ткаченко виділив такий топ:

Державна влада України порушує права російськомовного населення

«З’явився цей наратив давно, але черговим приводом для вкидання фейків стало те, що вступила в силу ст. 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». МЗС Росії відразу звинуватив нас у «дискримінації російської мови» і «продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після державного перевороту у 2014 році», – заявив Ткаченко.

Міністр зазначив, що це робиться для поляризації шляхом підбурювання етнічних росіян і російськомовних українців в умисному порушенні їх прав і свобод.

Україна – не самостійна держава, а інструмент західних політиків

За словами Ткаченка, ця пропаганда постійно використовується Кремлем. Зокрема, після введення санкцій проти «Північного потоку-2».

«Стверджується, що США шантажує Європу з допомогою України. Начебто, будь-який співробітник Держдепу може зателефонувати в Київ і зупинити поставки російського газу в Європу. Особливо розлютило Кремль звернення МЗС України та Польщі до президента США Джо Байдена з проханням використати всі засоби, щоби перешкодити завершенню «Північного потоку-2», – зазначив міністр.

Він пояснив, що Кремлю вигідна залежність від сусідів енергопостачання, особливо природного газу. «Це дасть їм можливість шантажувати Україну через бізнесменів і політиків у європейських країнах», – додав Ткаченко.

Санкції проти Медведчука – це боротьба зі свободою слова та репресії, пов’язані з падінням рейтингу Зеленського

Ткаченко заявив, що після введення санкцій проти трьох «каналів Медведчука» російські ЗМІ довго мовчали. Але після введення санкцій проти Віктора Медведчука «вибухнули».

«Російська влада втратили масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями, думками, політичними уподобаннями українців. Більше – образили поплічників самого Путіна, що, звичайно, викликало нервову істерію кремлівців», – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції на телеканали «112», «ZIK» і «NewsOne» та їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були «залізобетонні аргументи».

Зазначимо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.