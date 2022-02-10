Коли відбудуться наступні вибори до Верховної Ради? Роз’яснення ексчлена ЦВК

У випадку проведення виборів у жовтні 2023 року депутати рік «не добудуть»

Відповідно до закону, чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2023 року, проте виключати спробу перенести дату голосування шляхом звернення до Конституційного суду не можна. Таку думку в інтерв’ю виданню «Закон і бізнес» висловила колишня членкиня Центральної виборчої комісії, глава комітету з виборчого права Національної асоціації адвокатів України Алла Басалаєва.

Басалаєва нагадала, що відповідно до ст. 77 Конституції України чергові вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Ради, тож, оскільки перше засідання чинного скликання Верховної Ради відбулося 29 серпня 2019 року, того ж дня у 2023 році почнеться п’ятий рік її повноважень.

Алла Басалаєва додала, що існує й інший погляд щодо встановленої дати проведення парламентських виборів. «Конституцією визначено, що строк повноважень Верховної Ради становить п'ять років. У випадку проведення виборів у жовтні 2023 року депутати рік не добудуть. Тому не виключаю звернення до Конституційного суду», – додала експертка.

Нагадаємо, 21 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня 2019 року. В результаті після виборів першим роком повноважень нового скликання Верховної ради став 2019 рік.

Також нагадаємо, що на думку ексміністра фінансів Олександра Данилюка, саме призначення дати виборів робить для чинного президента України Володимира Зеленського вкрай важливим встановлення контролю над Конституційним судом України.

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