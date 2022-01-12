Навіщо Зеленському контроль над Конституційним судом? Ексміністр зауважив цікаву деталь (відео)

Намагання президента керувати судовою гілкою влади пояснюється його прагненням зберегти свою чинну посаду

Для чинного президента України Володимира Зеленського вкрай важливе встановлення контролю над Конституційним судом України, через його ж необачне рішення достроково розпустити парламент після обрання президентом. Таку думку у програмі «Прямим текстом» з Остапом Дроздовим висловив український політик, колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

«Коли він розпустив парламент достроково у 2019 році, він, фактично, про це тоді не думав. Але це призвело до того, що зараз, вперше в історії, парламентські вибори будуть передувати президентським. І він цього дуже сильно боїться», – зазначив політик.

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На думку Данилюка, якщо політична сила Зеленського «Слуга народу» програє парламентські вибори в де-юре парламентсько-президентській республіці, президент буде півроку працювати з реальними президентськими повноваженнями, адже процеси у Верховні Раді вже не контролюватиме. А реальні президентські повноваження – значно менші, за ті, що він має зараз.

«І, скоріше за все, в результаті він програє президентські вибори. Тож, для нього важливо провести ці вибори одночасно, або поміняти їх місцями. І це можливо вирішити тільки через рішення Конституційного суду», – підсумував Олександр Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.

Як відомо, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

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