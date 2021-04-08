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    ДБР проводить обшуки в головному офісі «Укрзалізниці»

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    У центральному офісі&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; обшук - ДБР проводить обшуки в головному офісі «Укрзалізниці»
    У центральному офісі «Укрзалізниці» обшук
    Фото з відкритих джерел

    Обшуки в центральному офісі «Укрзалізниці» відбуваються перед засіданням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

    Сьогодні, 8 квітня, Державне бюро розслідувань проводить обшуки в головному офісі «Укрзалізниці». Про це повідомила в телеграмі народна депутатка, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» Юлія Гришина.

    «Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі «Укрзалізниці». Через годину заплановано засідання нашої тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з Covid-19 і за наслідками аварії 29 березня», – написала вона.

    Нагадаємо, тимчасова слідча комісія ВР була створена наприкінці січня у зв’язку зі значними порушеннями в «Укрзалізниці», що начебто було виявлені під час планової ревізії.

    Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідує діяльність УЗ, просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надати звіти про роботу членів Наглядової ради компанії та відомості про виплачені їм винагороди, що необхідно для визначення правомірності надання винагород згідно законодавства.

    Кабінет міністрів України 17 березня зняв із посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.

    Теги: обшук Верховна Рада Укрзалізниця розслідування Державне бюро розслідувань Юлія Гришина
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