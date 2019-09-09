Колишній перекладач Гройсмана заявив, що повернеться в Україну після обміну полоненими



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Станіслав Єжов Фото: УНІАН

Про це Станіслав Єжов сказав перед вильотом в Росію

Колишній перекладач екс-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов заявив, що повернеться в Україну після обміну утримуваними особами. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, перед вильотом в Росію в рамках обміну утримуваними особами Єжов заявив в аеропорту, що повернеться в Україну. Так він відповів після запитання журналіста, чи впевнений він, що з ним все буде в порядку, і що він не зникне після приїзду до Росії.

«Не знімайте мене. Я повернуся. Так, я повернуся на літаку або поїзді, не знімайте мене», - відповів екс-перекладач журналістам, використовуючи нецензурну лексику.

Журналісти також поговорили з колишнім офіцером Збройних сил України Сергієм Лазарєвим, який також прямував в РФ в рамках обміну. Йому задали питання, чи не боїться він зникнути після приїзду до Росії.

«Не знаю. Якщо думати про це, то що ж робити далі», - сказав він.

Нагадаємо, 22 серпня прокурор і Єжов уклали угоду. За угодою Єжов беззастережно визнав свою провину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 Кримінального кодексу України (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада).

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.