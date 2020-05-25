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    У світі

    Трамп заборонив в'їзд до США іноземцям, які відвідували Бразилію

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    Тимчасова заборона на в'їзд до&nbsp;США поширюється як&nbsp;на&nbsp;жителів Бразилії, так і на&nbsp;громадян інших держав, які відвідували цю країну протягом останніх 14 днів - Трамп заборонив в'їзд до США іноземцям, які відвідували Бразилію
    Тимчасова заборона на в'їзд до США поширюється як на жителів Бразилії, так і на громадян інших держав, які відвідували цю країну протягом останніх 14 днів

    Рішення було прийнято в зв’язку з несприятливою обстановкою з коронавірусом у Бразилії

    Сполучені Штати Америки в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 заборонили в'їзд до країни іноземцям, які за останні два тижні побували в Бразилії.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    В опублікованому документі, підписаному американським президентом Дональдом Трампом, йдеться, що це рішення було прийнято в зв’язку з несприятливою обстановкою з коронавірусом у Бразилії.

    Тимчасова заборона на в'їзд до США поширюється як на жителів Бразилії, так і на громадян інших держав, які відвідували цю південноамериканську країну протягом останніх 14 днів.

    «Потенціал непомітної передачі вірусу інфікованими особами, які бажають в'їхати до США з Бразилії, загрожує безпеці нашої транспортної системи та інфраструктури, а також національній безпеці, і я вирішив, що це відповідає інтересам Сполучених Штатів», — заявив Трамп.

    Глава держави зазначив, що вільний потік торгівлі між США і Бразилією залишається економічним пріоритетом для Вашингтона.

    «Я як і раніше прихильний сприянню торгівлі між нашими країнами», — додав він.

    Нагадаємо, що Бразилія вийшла на друге місце у світі після США серед вогнищ хвороби. За останніми даними в Бразилії зареєстровано понад 363 тисячі випадків інфікування, побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч.

    Як відомо, кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн.

    Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    здоров'я США Дональд Трамп іноземці Бразилія хвороби кордон коронавірус
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