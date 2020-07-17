Колишній студент, який жбурнув у Януковича яйцем, став топменеджером «Укрзалізниці»



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По теперішній час Дмитро Романюк займав посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Від тієї історичної події минуло вже 16 років

Дмитро Романюк, який у 2004 році прославився тим, що кинув яйцем у Віктора Януковича, очолив одне з управлінь «Укрзалізниці». Про це повідомляється на сайті держкомпанії.

Так, 33-річний чиновник очолив вертикаль управління взаємовідносинами з органами державної влади АТ «Укрзалізниця».

Із жовтня 2019 року й дотепер Дмитро Романюк обіймав посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Раніше він очолював наглядову раду компанії з управління активами MG Invest та був радником з питань інвестицій компанії Moris Group, а також керівником по роботі з регіонами України ДУ "Офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

У 2015 році Романюк захистив дисертацію і став кандидатом економічних наук.

У 2004 році Дмитро Романюк, тодішній першокурсник Прикарпатського університету, прославився своїм історичним кидком у прем’єр-міністра, кандидата у президенти Віктора Януковича. Тоді проти хлопця навіть було відкрите кримінальне провадження, йому загрожувало позбавлення волі на 4 роки.

Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що «її босс під крапельницею» і в нього потрапили «важким тупим предметом».