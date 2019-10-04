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    Колишнього нардепа Микитася можуть відпустити під заставу у 5,5 мільйона

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    Екснардеп Максим Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном - Колишнього нардепа Микитася можуть відпустити під заставу у 5,5 мільйона
    Екснардеп Максим Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном

    Микитась повинен носити електронний браслет та за першим викликом з’являтися до правоохоронців

    Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. 

    Про це повідомляє Центр протидії корупції у Twitter.

    «Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн», - зазначається у повідомленні.

    У Центрі протидії корупції додали, що після внесення застави Микитась повинен носити електронний браслет, за першим викликом з’являтися до правоохоронців, не покидати міста проживання, не спілкуватися з іншими фігурантами справи тощо.

    3 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру екснардепу Максиму Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

    Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.

    У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодження прокурорів детективи вручили клопотання про застосування запобіжного заходу Микитасю.

    Прокурори наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

     

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