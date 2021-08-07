Колишнього очільника Чорткова зловили на крадіжці городини (фото)

Ексмер тепер буде мати справи з поліцією

Колишній мер Чорткова Володимир Вербіцький крав городину у місцевих жителів. Про крадіжку овочів із городу повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив Роман Коцюбович.

Подія трапилася 4 серпня. Пан Роман сам піймав ексмера на «гарячому», коли той вирвав 127 цибулин і декілька головок капусти. На місце події викликали поліцію.

«Незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля бувшого локатора, завітав на автомобілі «Нива» непрошений гість бувший мер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди намикав собі цибулі 127 штук і вирвав декілка головок капусти. І ось чим це закінчилося», – написав Роман Коцюбович.

Фото Роман Коцюбович / Facebook

Нагадаємо, раніше у місті Чорткові Тернопільської області патрульні прибули до супермаркету АТБ й силоміць вивели назовні покупця, який відмовився одягнути захисну медичну маску.

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