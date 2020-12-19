Колишнього підлеглого Андрія Садового виправдали у справі про пожежу на сміттєзвалищі

Суд не знайшов вини чиновника в трагедії на львівському сміттєвому полігоні

Ексначальник управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрій Голець виправданий у справі про пожежу та загибель людей на міському сміттєвому полігоні чотири роки тому.

«За звинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), визнати невинним і виправдати», – зазначено в тексті вироку Галицького районного суду міста Львова, який у п’ятницю внесено до Державного реєстру судових рішень.

Прокуратура вимагала визнати Гольця винним у тому, що він як посадова особа не вживав заходів для забезпечення стійкості полігону твердих побутових відходів, що призвело до тяжких наслідків, зокрема і до загибелі трьох пожежників і зникнення співробітника комунального підприємства «Збиранка».

Але під час судового розгляду колегія суддів під керівництвом Ірини Волоско дійшла висновку, що звинувачення щодо Юрія Гольця в тому, що він «не вжив інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, його довговічності і безпеки для навколишнього природного середовища, а також у незабезпеченні підприємством під час складування відходів безпечних величин відходів укосів полігону, належне його ущільнення і пересипання ізолюючим матеріалом», не знайшли свого підтвердження.

Також суд виправдав Гольця від звинувачень у тому, що він своїми діями завдав матеріальних збитків на загальну суму 1,331 млн грн. За версією звинувачення, йшлося про витрати на авіапаливо для проведення робіт під час гасіння пожежі, витрати на рятувально-пошукові роботи та на виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих співробітників ДСНС. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Як повідомлялося раніше, 30 травня 2016 року під час гасіння пожежі на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів стався зсув, унаслідок якого загинули троє пожежників, а також безвісти зник співробітник КП "Збиранка", пізніше визнаний загиблим в судовому порядку.

Незабаром правоохоронні органи відкрили низку кримінальних проваджень, зокрема і проти Юрія Гольця, який обіймав на момент аварії посаду начальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

В листопаді Юрія Гольця було заарештовано за підозрою в отриманні хабара розміром 90 тис грн. У цій же справі СБУ та військова прокуратура провела обшуки у юридичному управлінні та в кабінеті першого заступника міського голови Андрія Садового.

Сам львівський міський голова Андрій Садовий неодноразово висловлював припущення, що пожежа на сміттєвому полігоні була умисною.