Експрезиденту Киргизстану висунули звинувачення у вбивстві спецназівця



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Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

За версією МВС Киргизстану, керівника спеціального загону застрелили зі снайперської гвинтівки, що була оформлена на Атамбаєва

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву офіційно висунули обвинувачення у вбивстві керівника спецзагону під час штурму його будинку у Кой-Таші у серпні.

Про це повідомляє Kloop.

«Колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву висунуто обвинувачення у вбивстві керівника спеціального загону Усена Ніязбекова», - йдеться у повідомленні.

За версією міністерства внутрішніх справ Киргизстану, керівника спеціального загону Усена Ніязбекова застрелили зі снайперської гвинтівки, що була оформлена на Атамбаєва. Спецпризначенець отримав смертельне поранення у груди. Це сталося 7 серпня.

У парламенті Киргизстану вважають, що відповідальність за події у Кой-Таші лежить на експрезидентові та його прихильниках.

«Атамбаєв та його прихильники намагалися дискредитувати державну владу та готували масові заворушення. Відповідальність за події 7 та 8 серпня в селі Кой-Таш цілком та повністю лежить на Атамбаєві та його прибічниках, які планували збройний опір законним діям співробітників правоохоронних органів та подальше насильницьке захоплення влади», - заявив депутат парламенту Киргизстану Тинчтик Шайназаров.

Нагадаємо, глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв готував в республіці державний переворот.

Як відомо, експрезидент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

27 червня парламент Киргизстану прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.