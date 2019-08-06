  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Цьогоріч на бюджетне навчання зарахували 52,5 тисячі абітурієнтів

    • Розсилка
    Цьогоріч на бюджетне навчання зарахували 52,5 тисячі абітурієнтів

    Понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет

    На бюджетну форму навчання у 2019 році зараховано 52,5 тисячі, що становить 87% від загальної кількості вступників, які отримали рекомендації до зарахування і принесли документи в обрані виші.

    Про це на брифінгу поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

    Читайте також

    «1 серпня був оприлюднений список зарахованих на бюджет. Цього року рекомендації на зарахування на бюджет отримали 60 354 вступники, які вступали на базі 11 класів повної загальної середньої освіти. З них до 1 серпня підтвердили свій намір навчатися на запропонованих місцях 87,1%, тобто 52,5 тисячі вступників», - сказала Гриневич.

    Вона додала, що до цього обсягу державного замовлення додається ще 8850 місць, які були надані для навчання у вищих військових закладах.

    Гриневич нагадала, що терміни зарахування на контракт визначає кожен заклад вищої освіти окремо, він може тривати до 30 вересня.

    Слід нагадати, що Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти.

    Читайте також
    міністр бюджет освіта студенти документи навчання Лілія Гриневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ