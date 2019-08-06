Цьогоріч на бюджетне навчання зарахували 52,5 тисячі абітурієнтів



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Понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет

На бюджетну форму навчання у 2019 році зараховано 52,5 тисячі, що становить 87% від загальної кількості вступників, які отримали рекомендації до зарахування і принесли документи в обрані виші.

Про це на брифінгу поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

«1 серпня був оприлюднений список зарахованих на бюджет. Цього року рекомендації на зарахування на бюджет отримали 60 354 вступники, які вступали на базі 11 класів повної загальної середньої освіти. З них до 1 серпня підтвердили свій намір навчатися на запропонованих місцях 87,1%, тобто 52,5 тисячі вступників», - сказала Гриневич.

Вона додала, що до цього обсягу державного замовлення додається ще 8850 місць, які були надані для навчання у вищих військових закладах.

Гриневич нагадала, що терміни зарахування на контракт визначає кожен заклад вищої освіти окремо, він може тривати до 30 вересня.

Слід нагадати, що Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти.