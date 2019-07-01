ЦВК зареєструвала двох мажоритарників на виконання рішення суду



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Центрвиборчком зареєстрував двох самовисуванців кандидатами у народні депутати на Закарпатті та на Буковині

Центральна виборча комісія зареєструвала Івана Балогу та Миколу Германа кандидатами в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок на виконання судових постанов.

Як повідмолила «Укрінформу» секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, раніше комісія відмовила самовисуванцям Балозі Івану Івановичу та Герману Миколі Васильовичу в реєстрації кандидатами в народні депутати в ОВО, після чого вони звернулися до суду.

За її словами, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 червня виніс ухвалу про скасування рішення ЦВК щодо відмови в реєстрації Івана Балоги та зобов'язав зареєструвати його кандидатом у народні депутати. 30 червня цю ухвалу суду без змін залишив Верховний Суд.

Водночас Бернацька відзначила, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва 26 червня відмовився задовольнити позов Миколи Германа до ЦВК, але 30 червня Верховний Суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації і зобов'язав комісію повторно розглянути документи Германа.

Як наслідок, ЦВК зареєструвала самовисуванців Івана Балогу - кандидатом у народні депутати в ОВО 70 (Закарпатська область) та Миколу Германа - в ОВО 203 (Чернівецька область).

До слова, Верховний Суд України зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати.

Раніше адвокат колишнього депутата від «Партії регіонів» і ексглави АП Андрія Клюєва повідомив, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив Клюєву взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Народний депутат Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського негайно провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питання реєстрації кандидатами у народні депутати Андрія Клюєва та інших членів команди Януковича.