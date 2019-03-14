Колумбія закрила небо для Boeing 737 Мах



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Причина катастрофи літака досі не відома

Управління цивільної авіації Колумбії заборонило літакам Boeing 737 Mах 8 літати в повітряному просторі країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Управління цивільної авіації Колумбії заявило в середу, що не дозволить літакам Boeing 737 Mах 8 літати в повітряному просторі країни», - йдеться в повідомленні.

Влада країни раніше заявляла, що жодна колумбійська авіакомпанія не має в експлуатації літаків цієї моделі. Однак після консультацій з іншими авіаційними властями, включаючи Федеральне авіаційне управління США, в Колумбії заявили, що не дозволять літакам цієї моделі входити в свій повітряний простір.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Гендиректор ефіопської авіакомпанії розповів, що пілоти Boeing 737 Mах перед катастрофою повідомляли про проблеми з управлінням. Глава перевізника також розповів, що чорні скриньки будуть відправлені для аналізу в Європу. У яку саме країну, поки не вирішено остаточно. В якості кандидатів для вивчення бортових самописців розглядалися Франція, Німеччина, Велика Британія, а також Європейське агентство авіаційної безпеки, яке базується в Кельні (Німеччина).

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи літака Ефіопських авіаліній ряд країн світу, в тому числі Китай, Індонезія, Ефіопія, Австралія, Сінгапур, Велика Британія, США, Канада, Україна та інші, заборонили використання цього типу авіалайнерів у своїх повітряних просторах.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 Mах в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.