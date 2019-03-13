Компанія Boeing підтримала заборону на польоти 737 Max

Флот 737 MAX складається з 371 літака

Компанія Boeing після авіакатастрофи в Ефіопії підтримала тимчасову заборону на експлуатацію їхніх літаків 737 Max

Про це йдеться в заяві Boeing.

Після консультацій з Федеральним авіаційним управлінням США (FAA) і Національною радою з безпеки на транспорті США (NTSB) компанія вирішила рекомендувати тимчасове призупинення експлуатації своїх літаків Boeing 737 Max.

«Від імені усієї команди Boeing ми виражаємо якнайглибші співчуття сім'ям і близьким тих, хто загинув в цих двох трагічних аваріях. Ми робимо усе можливе, щоб зрозуміти причину нещасних випадків в співпраці із слідчими, вжити заходи по підвищенню безпеки і допомогти уникнути повторення трагедії», - сказав генеральний директор The Boeing Company Деніс Муйленбург.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 MАХ.