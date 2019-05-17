Команда Зеленського: Фактично коаліції не існує вже три роки



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Володимир Зеленський з командою Фото: 112 Україна

У Зеленського вважають, що «депутатам байдуже до людей, які їх обрали, подовжити своє безтурботне існування для них важливіше»

Команда новообраного президента Володимира Зеленського вважає, що коаліції в Раді не існує.

«Фактично коаліції не існує вже три роки — з того часу, як її залишили низка депутатів. Тож нинішня гра у парламенті - чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше», - йдеться у повідомленні команди Зеленського.

У повідомленні зазначається, що сьогодні одна з фракцій у Верховній Раді вирішила вийти з «коаліції». «Але як можна вийти з того, чого немає?», - сказано у повідомленні

У Зеленського нагадали, що країна потребує змін і глибинних реформ.

«Це - запит українського народу. І для його реалізації потрібен дієздатний парламент», - резюмувала команда Зеленського.

Як повідомлялось, фракція партії «Народний фронт» проголосувала за вихід з коаліції. Рада фракції одноголосно підтримала це рішення вранці 17 травня.

Після цього голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про розпуск коаліції «Європейська Україна» та оголосив про відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції.

Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що завданнями нової коаліції будуть, зокрема, скорочення кількості депутатів у Раді, зняття недоторканності, ліквідація обладміністрацій, формування інституту імпічменту.